Ancien collaborateur de cabinet, ayant exercé auprès de différents exécutifs, je sais discerner l’impact économique, social et politique des projets menés, tracer le chemin permettant de les concrétiser et emporter l'adhésion de chacun ;

Spécialiste des paysages institutionnels français et européen, engagé en faveur d'un développement durable et audacieux, je souhaite aujourd'hui porter de nouveaux combats.