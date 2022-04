10 ans dexpérience : 5 dans la gestion de projets de nouvelles constructions nucléaires chez EDF et AREVA, et 5 dans le conseil en stratégie chez BCG

Spécialisé dans le pilotage des programmes de transformations (réorganisation, restructuration), les sujets RH et People

Garde de ses expériences dingénieur une forte fibre opérationnelle.

Diplômé de lEcole Polytechnique et de lUniversité de Tokyo.