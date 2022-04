Jonathan MARCINKOWSKI

6 ans d’expérience internationale dans les achats. A l’aise avec les chiffres et grandes base de données, l’amélioration des processus en place et implémentation de projets. Expérience en négociation, gestion de fournisseurs, sourcing à un niveau international. Je parle 5 langues.



Mes compétences :

Achats

Gestion de projet

Produits financiers

SAP R/3

Microsoft Visio

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Visual Basic

Cartographie des processus

Analyse de données

Microsoft Office

Procurement

Reporting

Lotus Notes

Communication

Travail en équipe

Contact fournisseur

Amélioration de process

Service client

Relations internationales

Microsoft SharePoint

SAP EBP

Visual Basic for Applications

Solidworks

SQL

SAP

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Access

Lotus Notes/Domino

LSI StoreAge > StoreAge SVM

Consolidations