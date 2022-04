Jonathan MARCUS

Besoin d’un secrétaire /assistant polyvalent et expérimenté ?

Riche d’un premier parcours dans le secteur hôtelier je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière. C’est la raison pour laquelle je valide actuellement une formation de secrétaire/assistant.

A compter du 22/02/16, je peux vous aider dans les missions suivantes :

 L’accueil physique et téléphonique en anglais et français

 La gestion des dossiers administratifs

 Les prises de notes, de rendez-vous,

 La newsletter

 La gestion de planning, agenda …

N’hésitez pas à me rappeler pour que nous puissions échanger sur votre besoin.

Bien cordialement





Mes compétences :

Comptabilité générale

Gestion de partenariats

Yield management

Gestion de logiciel de réservation

Facturation des prestations

Pack office

Gestion des réseaux sociaux

Gestion administrative

Accueil physique et téléphonique