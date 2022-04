Jonathan MARTIN

Après l'obtention de mon Master 2 Ingénieur Système et Réseaux, je décide de faire un voyage linguistique de 8 mois.



Dés mon retour, j'ai l'opportunité de réintégrer l'effectif de la société dans laquelle j'ai exécuter mon alternance, en tant qu'Ingénieur Système et Réseaux.



Je suis alors très rapidement positionné sur les technologies gravitant autour du poste de travail (Télédistribution, inventaire, packaging d'application, masterisation, sysprep, gestion des mises à jour, inventaire de parc...).



Je suis également amené à donner des formations à de nombreux administrateurs et ingénieurs sur la gestion du Poste de Travail.



Mes compétences :

Zenworks

Sysprep