Jonathan MARTIN

Chargé de mission au Service Tourisme de la Métropole Toulon Provence Méditerranée depuis 2017 j'effectue la gestion de la taxe de séjour et le développement de projets touristiques dans le cadre de la compétence tourisme.



L’ensemble de mon cursus universitaire sanctionné en septembre 2007 par l’obtention du Master 2 Professionnel Gestion du Tourisme et Relations Internationales à l'Université de Toulon dans le Var m’a apporté des connaissances en droit, économie, marketing, aménagement du tourisme, analyse des comportements touristiques, management de projet, communication. J'y ai également approfondi la pratique des langues étrangères tel que l'Anglais et de l'Italien.



Dans la cadre de mon diplôme, j’ai effectué un stage de six mois au sein du bureau d’Atout France de Londres au Royaume-Uni dans le département Marketing et Événementiel. Cette expérience m’a permis de renforcer mes connaissances en matière de promotions touristiques sur le marché Britannique tel que le e-marketing, la promotion événementielle, l'édition et la distribution de magazine touristique...



Je suis dynamique, ai le sens du contact, ai de l’organisation dans la gestion et le montage de projets.



Si mon profil retient votre attention, n'hésitez pas à me contacter !



