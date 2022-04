Jonathan MARTIN

- Ingénieur en Assurance Qualité Informatique et nouvelles technologies

- Certification ISTQB Agile en 2016

- Certification ISTQB "Foundation" Assurance qualite / test logiciel en 2014

- Diplôme d'ingénieur en informatique (spécialité monétique et sécurité informatique) à l'ENSICAEN en 2009

- Attirance pour les nouvelles technologies dans le milieu monétique (e-paiement, sans contact, mobiles et smartphones ...)

- Participation aux projets innovants pour mettre en place de nouveaux services utilisateurs (paiement et services NFC sur mobile, transport, fidélité...)



Recherche opportunité en Assurance Qualité / Test Manager

Pas d'intérêt pour les missions de consulting et SSII

Pas d'intérêt pour des offres à Paris et en région parisienne



N hésitez pas à me contacter pour tout renseignement ou proposition



Merci



Mes compétences :

Android

iOS

iPhone

ISO 14443

ISO 7816

Microsoft Technologies

Mobile

Mobile devices

Mobile payment

Mobile Services

Monétique

NFC

Nouvelles technologies

Paiement mobile

RFID

Smartphones

Transports