Jonathan MARTIN

Ingénieur ENSIIE, titulaire d'un Master Ingénierie Statistique et Financière de l'Université Dauphine et ayant acquis une solide expérience de 7 ans dans différents domaines connexes et complémentaires en Finance de Marché : trading, gestion privée, gestion de fonds, allocation d'actifs, gestion alternative, fonds et de fonds de fonds, analyse financière, due diligence, gestion de projets...), je suis à la recherche d'opportunités dans la Gestion et Analyse d'Actifs et des Risques.



N'hésitez pas à me contacter pour toute demande d'informations et de rendez-vous.



Mes compétences :

ACP

Allocation d'actifs

AMF

Analyse financière

Bâle II

Fonds de Fonds

Gestion d'actifs

Gestion de fonds

Gestion des Risques

Gestion privée

Process

Reglementation

SOLVENCY II