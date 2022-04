Allo !

Gestion jécom inc.

est une jeune société d'actions privés Québecoise. Son président à travailler depuis maintenant plus de 10 ans dans nombreux secteurs économiques et peut maintenant offrir des services/produits les plus sécuritaires et efficaces. Gestion jécom inc.

à aussi comme particularité d'avoir développé aussi de façons très fort de bon nombre de très bonnes relations aussi en Afrique. Principalement en RDC et en Angola mais aussi dans plusieurs autres pays à travers le monde.

Gestion jécom inc.

à une expérience et un intérêt particulier sur le domaine minier. ( le commerce de matière précieuses, l'exploration minière ainsi que l'exploitation . ( petit projet semi-industriel sans AUCUN produits de transformation de la matière première. )



Gestion jécom à aussi un gros intérêt sur l'aspect écologique comme les projet de village auto-suffisant avec solaire et éolienne. Le volet Humanitaire est aussi un aspect important qui sera à considérer très rapidement!



Merci de votre lecture et au nom de ma société et en mon nom personel. Au plaisir





Jonathan Massé

président

gestion jécom inc.



Mes compétences :

Commercial export

Business development

Travail en équipe

Rigueur

Relationship

Relations internationales

Management

Positif

Dynamique

Logistique

Diplomatie

Charisme