Jonathan MASSON

Je suis actuellement chargé de mission au sein de la Direction de l'environnement, de l'espace rural et de l'agriculture du Conseil départemental de l'Eure. Je rencontre les collectivités afin de développer, de faire connaître et d'adapter les prestations d'ingénierie publique proposées par le département. J'interviens également pour les assister et les conseiller dans la gestion de leurs services publics afin de faciliter et clarifier les relations avec les exploitants.



Auparavant et dans le cadre de l'obtention d'un doctorat en économie, j'ai travaillé cinq ans sur les questions relatives à la gestion de l’eau. Mon thème de recherche était "L'allocation des efforts de lutte contre la pollution d'une rivière: équité, incitations et mécanismes". Grâce à ce travail, j'ai obtenu en mars 2014 le titre de docteur en économie avec la mention très honorable.



Mes compétences :

Enseignement

Informatique de gestion

Office

Économie

Mathématiques

Analyse de données

Anglais

Environnement

Eau

Politiques publiques

Développement durable

Gestion de projet

Contrôle de gestion