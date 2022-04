Bonjour,



Je me présente, Jonathan MAULIEN, 25 ans et originaire de Fréjus (Var). Titulaire d'une Licence Professionnelle en Management des Organisations, spé. Ressources Humaines et Conduite de Projet, je suis aujourd'hui à la recherche d'un emploi.



Fort d'une expérience positive de deux ans au sein de la DRH du Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël en tant que Chargé de Formation Continue, je suis aujourd'hui à la recherche d'une nouvelle expérience en Ressources Humaines, que ce soit dans le domaine de la Formation Continue afin de me spécialiser ou dans le Recrutement afin d'élargir mes compétences et connaissances en RH.



Parallèlement à ces expériences, je suis aussi présent sur le web en tant que rédacteur, essentiellement sur le football.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conduite de projets

Formation continue