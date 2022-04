Jonathan MEKDOUL

Multiples expériences en France et au Canada dans le domaine de la communication et des ressources humaines.



Je dispose d'une expérience en milieu francophone et anglophone, j'ai également accumulé de l'expérience dans la gestion des ressources humaines, l'administration et la supervision de personnel au Québec.



Mes qualités : écoute, pédagogie, autonomie.



Je suis ouvert aux opportunités dans le domaine de la communication et des ressources humaines.



Mes compétences :

Communication

Coordination de projets

Gestion des ressources humaines

Recherche de financement

Traduction anglais français

Microsoft Excel

Microsoft Word

Insertion socioprofessionnelle

Microsoft Outlook