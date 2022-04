Jonathan MENIGOZ

Je prépare actuellement un Diplôme de Responsable des Ressources Humaines au sein de l'établissement Itescia à Pontoise que j’effectuerai en septembre 2017. De ce fait, je recherche un contrat d’apprentissage au sein des ressources humaines pour une période de 2ans.



Conscient que la communication et le sérieux sont indispensables pour un responsable des ressources humaines, ma formation me permet de renforcer mes connaissances et de pouvoir effectuer de manière optimale les tâches qui me seront confiées.



Mes compétences :

Paye/Prsi

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 7

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Ciel Compta

Bulletins

EBP Compta

EBP Gestion commerciale

Sage