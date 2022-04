Jonathan MENNETRIER

Apres 11 ans de service dans l'armée de terre en tant que chef d engin blindés au sein du 1 er regiment de hussards parachutistes, je me reconvertis dans le domaine de la logistique

Titulaire d un niv 4 et actuellement en formation de technicien en logistique d entreposage a l'AFPA de Fontenay le comte (85)



Ma fin de formation est prévu le 23 janvier 2015



je reste ouvert a toutes proposition pour un stage ou un éventuel travail en tant que chef d'équipe en entrepôt ou en logistique industrielle dans la région rhône alpes et Québec



Mes compétences :

disponible

polyvalent

capacite d apaptation

sportif

management