Jonathan MERCIER

Riche de 6 années d’expériences en qualité de juriste en droit social au sein du Groupe MORY et de cabinets d'avocats, mes expériences professionnelles m'ont donné l’opportunité de traiter la plupart des problématiques sociales rencontrées au quotidien dans les entreprises.



Allier le travail en entreprise et en cabinet d’avocat m’a donné la possibilité de mieux appréhender les risques sociaux et de définir une stratégie sociale et contentieuse en conséquence. J'ai ainsi pu développer de solides connaissances techniques et opérationnelles, indispensables à la bonne gestion des ressources humaines et des relations sociales.



Au sein du Groupe MORY, ayant eu la responsabilité d’un périmètre de plus de 2000 salariés répartis sur plusieurs entités du Groupe, j’ai traité l’ensemble de la gestion sociale quotidienne. J’ai également été amené d’une part, à redéfinir l’ensemble de l’organisation sociale suite à une liquidation judiciaire prononcée en 2011. D’autre part, j’ai appréhendé l’ensemble des problématiques liées à une importante opération de fusion puis de restructuration et de réduction des effectifs, en vue de la mise en œuvre de la plus grande procédure de liquidation judiciaire ayant été prononcée en France dernièrement.



Enfin, j’ai su jouer un rôle essentiel d’assistance, de conseil et de gestion des salariés, des opérationnels et des institutions représentatives du personnel.



Rigoureux, organisé et motivé, j’affectionne l’échange et le partage dans le cadre de mon travail. Je sais m’adapter et être polyvalent, afin d’apporter une collaboration autonome et efficace.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Pleiades

Cegid

Gestion des risques professionnels

Risques psychosociaux

Contentieux

Droit du travail

Ressources humaines

Création de site web

Gestion du personnel

Gestion IRP

Elections professionnelles

Droit

Droit social

Conseil juridique

Formation professionnelle

Gestion des ressources humaines

Négociations sociales

Plan de sauvegarde de l'emploi

Recrutement

Droit des procédures collectives

Licenciement