Jonathan MEREAU

Ingénieur son en doublage de série télé, voice over, mixage, et en création sound design depuis 6 ans;



J’ai eu la chance de travailler pour d’importants studios tel que les Studios O’bahamas, Studios Belleville ou encore Allocine,… et de surcroit pour d’ambitieux projets et programmes ( Dexter, Cold Case, Weeds, Gate Of Sun…).



Equipé pour les tournage, et possédant un studio pour la post production, je suis aujourd’hui à la recherche de nouvelles expériences et de nouvelles rencontres.