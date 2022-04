Jonathan MEUVRET

Depuis deux an j'exerce en tant que Technicien IT pour la société Pro data.



- De par ma formation de Technicien assistant aux utilisateurs de l’informatique et mon expérience comme Technicien vendeur en matériel informatique, je possède une très bonne expérience pour toute installation, configuration, détection de panne (Hardware, Software) de matériel informatique.

- De nature dynamique et autonome,

Grace à mon expérience professionnelle, j’ai appris à m’adapter facilement à l’évolution des technologies et différents matériels.

La satisfaction client fait partie intégrante de ma démarche professionnelle.



Mes compétences :

Microsoft Office 2010

Troubleshooting

Microsoft Windows

Active Directory

Vente

Gestion des stocks

Citrix XenApp

Microsoft Office

Helpdesk