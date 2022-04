Jonathan MICHEL

Après avoir passé mon BAC S au Prytanée Militaire de la Flèche, je me suis engagé comme sous-officier dans l'Armée de Terre (arme du Train). Durant ces cinq années je suis parti trois fois hors métropole (Allemagne, Bosnie et Nouvelle-Calédonie), j'ai acquis une bonne expérience du commandement et de la vie en collectivité dans des conditions particulières.

Ma reconversion s'est orientée vers le métier de Géomètre Topographe (formation à l'AFPA de Meaux en 2003). Après un premier contrat dans une entreprise de TP comme dessinateur-métreur j'exerce dans un cabinet de géomètre-expert depuis janvier 2004. Mon poste actuel est très varié, une partie terrain avec l'utilisation d'appareils topographiques (station robotisé, GPS, tripod, scanner 3D) et une partie bureau avec l'interprétation des levés terrain en DAO (AutoCad-Covadis, ExperCad, Cyclone, TBC). Je travaille parfois au profit d'entreprise de BTP comme la construction d'un centre aquatique, d'une voie de garage pour le métro de Rennes ou de récolement pour du RVB Sncf.

Toujours curieux des nouvelles technologies, nous nous spécialisons depuis un an dans les relevés au scanner 3D qui nous permet de modéliser des usines (tuyauterie, charpente), des monuments historiques pour la conservation du patrimoine, relevé de carrière pour les calculs de cubature. Cette nouvelle technologie nous offre pleins de possibilités dans les relevés topographiques avec une grande précision (en dessous du centimètre) en passant moins de temps sur le terrain.



