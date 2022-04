Dany PREVOSTAT

Créateur de l'entreprise Aéroglisseurs Services, je propose des prestations qui touchent au domaine de l'aéroglisseur ou engins similaires sur coussin d'air; conseil, étude de projet, commercialisation, prestations de service avec un aéroglisseur, courtage, sourcing, ...



Un aéroglisseur ( hovercraft ) est un véhicule amphibie toutes surfaces.



Fondateur du Groupe pour l'Évolution des Aéroglisseurs par les Nouvelles Technologies qui travaille sous confidentialité.



Aéroglisseur Services soutient les scolaires et les étudiants qui réalisent des TPE ou TIPE ayant l'aéroglisseur pour thème.



Après une longue expérience dans le domaine opérationnel des forces et des missions dans diverses régions du monde, Djibouti, Togo, Sénégal, Iles Europa, ïle de la Nouvelle Amsterdam (terres australes en antarctiques françaises), Nouvelle Calédonie, Iles chesterfields, Récifs d'entrecasteau, etc. les expériences acquises permettaient d'envisager un autre départ.



Mes compétences :

Écologie

Innovation

Risques naturels

Transport

Transport fluvial