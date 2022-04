Jonathan MILGRAM

Issue d'une formation universitaire réalisée à l'Université Pierre et Marie Curie, je suis spécialisé en apprentissage automatique, reconnaissance de formes et vision par ordinateur. Après 6 ans passés à Montréal où j'occupais la fonction d'assistant de recherche et d'enseignement, je suis finalement revenu vivre en France. Je travaille actuellement chez Sagem Sécurité, leader mondial dans le domaine de la biométrie. Ma mission au sein de l'Unité de Recherche et Technologie porte principalement sur l'amélioration des systèmes de reconnaissance d'empreintes digitales.



Mes compétences :

Apprentissage Automatique

Automatique

Biométrie

Reconnaissance de formes

Traitement d'images