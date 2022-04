Jonathan MINZIERE

Après plus de 4 ans en tant que technicien en production et contrôle qualité au sein d'une entreprise organisant des essais inter-laboratoire, j'ai acquis une solide expérience dans ces domaines ainsi qu'en métrologie dont j'avais la responsabilité. J'ai depuis le 15 juillet 2016 quitté mon poste pour un suivre ma conjointe. Actuellement en contrat intérimaire chez Galderma depuis septembre 2016 en tant que technicien contrôle qualité matière première. Je suis à la recherche d'un poste stable dans la région Genevoise ou en Haute-Savoie. Je souhaite mettre ma polyvalence au service d'une entreprise dont les centres d'intérêts sont ceux qui me motivent. En fin de contrat au 4 mars, je serais dès lors disponible.



Mes compétences :

Métrologie

GMP

Analyse physico-chimique (UV, IR, pH, viscosite, r

Gestion OOS trackwise