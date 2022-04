Jonathan MOLON

TECHNIQUE

•Logiciels: Cadence, Matlab, Max+Plus II, Perforce et Eagle

•Langages de programmation: Java, JavaCard, C, C++, Python, Assembleur (ARM).

•Conception Hardware/Système: VHDL, CoFluentStudio, SystemC et UML.

•Systèmes d’exploitation: Linux, Mac et Windows.



GESTION PROJET

•Logiciels: MS Project, FreeMind, KBSI et Excel

•Planification Projet: Méthodes agiles, Chaine critique, Processus

•Organisation Meeting



PERSONNEL

•Relationnel: Intégration rapide au sein d’une équipe

•Travail: Sens du détail et de l’organisation



Mes compétences :

Management

Programmation

Système embarqué