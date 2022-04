Jonathan MONLOUIS

Bonjour,



Je suis titulaire d'un master en maintenance et maîtrise des risques industriels (formation en alternance). Je recherche un poste d'ingénieur méthode ou ingénieur maintenance pour des missions aussi bien nationales qu'internationales.



J’ai travaillé en tant qu’ingénieur méthode itinérant au sein de l’entreprise Fives Maintenance durant l’année 2015. Dans le cadre de ce poste j’ai effectué des missions à travers toute la France et dans des secteurs divers (Aéronautique, ferroviaire, …) pour des clients tels que SNCF ou SNECMA.



Lors de mon cursus universitaire, j'ai travaillé en alternance au sein d'une grande entreprise de fabrication de matériaux de construction de plus de 400 salariés, PLACOPLATRE, sur une période de cinq ans.



J'y ai démontré mon efficacité en mettant en place des projets techniques qui se sont avérés concluants, notamment, la modification d'une technologie d'entraînement débouchant sur une économie de 13 000 euros/an (minimum) sur un système. Ma dernière mission fût la pérennisation d'une organisation dans le cadre du WCM (Démarche globale d'amélioration) que j'ai mis en place au sein d'une ligne de production. Cette organisation a quant à elle, permis une augmentation de 37% de la disponibilité machine sur les 4 premiers mois. Ce projet m'a demandé de l'observation, un sens pratique, mais aussi des capacités à travailler en équipe ainsi que de fortes capacités de communication et de résolution de conflits.



Je suis prêt à m'investir sur un poste d'ingénieur méthode ou ingénieur maintenance afin de mettre en adéquation mes objectifs professionnels et les besoins de mes futurs collaborateurs. Je suis une personne ouverte, patiente et persévérante ce qui favorise l'avancée des projets confiés et les relations professionnelles.



Mes compétences :

Office 2003

TPM

SAP

Diagnostic technique

GANTT Project

5S

Rédaction technique

WCM

Microsoft Project

Maintenance

AMDEC/FMECA

GRAFCET

Microsoft Visio

GMAO

Analyse de risque

Lean manufacturing

Nœud papillon

SADT

HAZOP

Arbre des causes

Amélioration continue