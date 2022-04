Bonjour,

je suis Jonathan MONTHEZUME et j'ai récemment acquis le titre de concepteur/développeur Informatique car l'informatique me passionne depuis plusieurs années.

J'aime tout ce qui attrait au développement d'applications (web et mobile), avec une préférence pour le C# qui pour moi est un langage puissant et d'une grande richesse, quoique le java et plus spécialement Android a su titiller ma curiosité. J'ai d'ailleurs récement pris en charge la conception et le développement d'une application mobile pour la société SSCI Kalliste.





Mes compétences :

Csharp

PHP / MYSQL

Asp.net

AJAX + jQuery

WPF c#

HTML5 CSS3

Programmation orientée objet

Android

JAVA / J2EE

Microsoft SQL Server

Services web