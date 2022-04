Jonathan MORELLON

Je suis développeur j'ai obtenu ma licence professionnelle en informatique plus exactement LP SIL Option TDI (Traitement de Données et Internet). Durant cette formation j’ai effectué mon apprentissage à France Telecom où j’ai réalisé un intranet.



Ma formation précédente était le BTS IRIS.

Durant ma deuxième année de BTS j'ai effectué au sein d'un groupe de quatre membres un projet, qui avait pour titre "Système de gestion de magasin". Ce projet était constitué d'un lecteur de tags RFID (Radio Frequency IDentification), d'un ordinateur et d'un NAS (Network-Attached Storage). J'ai développé l'IHM (Interface Homme Machine) lié à une base de données et au lecteur RFID sur l'ordinateur permettant à l'utilisateur d'effectuer plusieurs opérations tel que : - L'ajout de produits

- Le retranchement de produits

- La localisation de produits

Les produits ayant un tag avec un identifiant unique.

Les langages de programmation de l'IHM : C++, MySQL.

Langages de programmation connus : - C/C++

- HTML

- PHP

- JAVA

SGBD : MySQL





Mes compétences :

HTML

Java

Développement informatique

PHP/MySQL