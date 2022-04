Jonathan MORSELLI

Fraichement diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM), je suis actuellement à la recherche d'un poste d'ingénieur process dans l'industrie/production.

Le poste que je recherche est en accord direct avec mes différentes expériences et compétences que j'ai acquises le long de mes études. En effet, après avoir obtenu un Master 1 en Chimie Moléculaire, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer l'ENSCM, ce qui m'a permis d'effectuer deux stages, en adéquation avec mes cours théoriques et mon projet professionnel. Ces deux postes de stagiaire en tant qu'ingénieur process m'ont permis de m'épanouir dans mes projets et de conforter mon idée à exercer cette fonction dans ma carrière.



N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements.

A très bientôt...



Mes compétences :

Chimie des matériaux

Gestion de projet

Autonomie

Relationnel

Optimisation des process

Chimie Organique

Production

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autoclaves

Autocad