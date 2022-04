Après 5 ans passés chez un grand constructeur, je me suis forgé un profil "Automobile" que je souhaite aujourd'hui développer grâce à de nouvelles opportunités.



Ma formation a été accompagnée d’une riche expérience professionnelle au sein des services commerciaux de PSA Peugeot-Citroën. J’ai pu y aborder différents métiers, dans différents contextes de travail.

J'ai eu l'occasion de participer activement à des décisions stratégiques et, ainsi, appréhender les problématiques rencontrées par un grand constructeur automobile.

Par ailleurs, la diversité des métiers que j’ai exercés m’a procuré une polyvalence ainsi que la capacité d’adaptation nécessaire pour travailler dans une entreprise à dimension internationale.



Conscient que ce secteur est porteur de projets passionnants, je suis ouvert à tous nouveaux challenges!



Jonathan MULLER RENSMANN



Mes compétences :

Commerce automobile

Gestion de la relation client

Méthodes et processus de vente automobile

Management de la qualité (ISO 9001)

Analyse stratégique

Analyse de marché et concurrence