Fabienne LAUNAY

Bilingue français-anglais et forte d'un double cursus en Ressources humaines et en Marketing/com, je souhaite poursuivre mon parcours pluri-disciplinaire au service d'organisations dynamiques et innovantes.

En recherche de poste ou de missions.

Spécialités :

- Anglais courant

- Ressources Humaines :

Sélection/recrutement de candidats, gestion de carrières, rémunération et filières, CE/CHSCT.

- Marketing/communication :

Bilan et analyses SWOT, Animation de groupes qualitatifs, Plans marketing et plans de communication déclinés, Optimisation de marketing-mix, Réseaux sociaux et Web 2.0

- Management:

Encadrement d'équipes de cadres, Organisation et process, Transversalité (matrices organisationnelles), Consultant, Professorat.



Mes compétences :

Communication externe et interne

Formation et animation d'équipe

Marketing

Community manager

Ressources humaines et management

Web 2.0

ressources humaines

Recrutement

Pédagogie

Formation