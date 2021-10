Béatrice DE FOUCAULD

Ayant eu l’opportunité de promouvoir les marques devenues leaders de deux groupes de services et de créer avec succès trois associations autofinancées en France et dans des environnements internationaux hautement concurrentiels, j’ai acquis une expertise reconnue dans l’analyse stratégique, le développement des relations institutionnelles, la maîtrise opérationnelle des plans d’actions, la création et la négociation de partenariats innovants avec les outils de communication nécessaires, leur visibilité par tous media et réseaux sociaux, le lobbying et le fundraising.



Mes compétences :

Communication corporate

Stratégie de communication

Business development

Association management

Fundraising

B2B

Marketing

Lobbying