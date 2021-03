Joelle ROUSSET-SAUVEUR

Compétences clé

 Manager dans un cadre de fusion (restructuration, impacts RH, communication interne)

 Créer, piloter des centres de relation clients (internes, externes)

 Améliorer la performance du service clients par la gestion de projets transverses (CRM et GED).

Expériences significatives

 Secteur mutualiste : réaliser la fusion de 3 centres de relations clients suite à la constitution de la mutuelle UNEO – intégrer un logiciel de CRM et de GEIDE - coordonner des équipes siège / province , centres de contacts interne /prestataire externe.

 Secteur petites annonces : créer un centre de contacts et développer son chiffre d'affaires pour un site de petites annonces – intégration d’un CRM.

 Secteur banque / assurance : piloter des opérations de marketing opérationnel, des projets de création et d’exploitation de bases de données clients.



Mes compétences :

Customer Relationship Management

front office

Management