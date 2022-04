Jonathan NAWROCKI

Bonjour,



Je suis une personne très enthousiaste, je me passionne par ce que je fais et je fédère les gens qui m’entourent à mes idées.

J'aime découvrir de nouvelles choses, et je sais m'adapter à des situations et des milieux différents car je suis une personne très polyvalente.

Je suis également très consciencieux dans mon travail, j'aime le travail bien fait et j'y dépense le temps qui sera nécessaire.



Mes compétences :

Active Directory + GPO

Alcatel

avaya

Câblage

Call center

Encadrement

GPO

Helpdesk

Hotline

Microsoft Active Directory

Microsoft Server

Microsoft Windows server

Microsoft Windows server 2003

MSI

Server 2003

Seven

Technique