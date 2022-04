Jonathan NEGRIN

Fort de mon expérience au sein de l’Inspection Générale du Crédit Agricole, qui m’a amené à intervenir notamment sur des missions d’évaluation financière et de validation de choix stratégiques, je dispose de très bonnes qualités d’analyse et de synthèse, tant à l’oral qu’à l’écrit, de fortes facultés d’adaptation et d’organisation, ainsi que d’une bonne maitrise des outils informatiques (modélisation, présentation, gestion de base de données). Par ailleurs, ma formation initiale et mes expériences professionnelles passées m’ont permis de développer des compétences en analyse et en modélisation financière ainsi qu’en stratégie et en conseil en développement.