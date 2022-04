Jonathan NICAISE

Titulaire d’un Master 2, Stratégie et Création de l’événement obtenu à l’ISCOM Paris, j’ai réalisé mon alternance de fin d’étude au sein de l’agence GL EVENT, où j’ai pu collaborer activement à la création et la mise en œuvre de nombreux évènements de qualité.



J’ai étudié durant deux ans à l’IDRAC, école de commerce sur Montpellier, afin d’acquérir les principes fondamentaux du Commerce, de la Négociation et de la Relation Client dans le cadre d’un BTS en alternance au sein d’une concession CITROEN.



J’ai ensuite intégré l’ISCOM, à Montpellier, en troisième et quatrième année. Ces deux années d’études en Communication, Relations Publiques et Evènementiel m’ont permis d’approfondir mes connaissances dans ce domaine. Mon stage de fin d’étude s’est déroulé au sein du groupe SANOFI.



Par la suite, j’ai obtenu mon Master 1 à WINTHROP UNIVERSITY, aux Etats-Unis. Cette expérience internationale a consolidé mes connaissances en communication et marketing ainsi que mes capacités de réflexion et de méthodologie. Les cours de management enseignés ont développé mes compétences en terme d’organisation et de gestion de situations diverses dans l’entreprise mises en pratique au sein de l’établissement PAPAGAYO.



A l’issue de mon cursus scolaire, j’ai intégré l’agence interactive ALTIMA sur Lille, spécialisée dans le référencement naturel et la création de sites internet. Chargé du marketing, j’ai approfondi mes connaissances dans le domaine de la communication digitale et du web.



Enfin, j'ai eu l'opportunité d'être responsable d'un établissement nocturne sur Montpellier pendant plus d'un an. En autonomie complète, j'assurais la gestion des achats et des stocks, du recrutement et du management, ainsi que de la communication de l'établissement.



Mes compétences :

Marketing

Communication

Communication interne

Professionnalisme

Dynamique

Evènementiel et Relations Publiques