Jonathan NOINAIN

Madame, Monsieur.



Permettez moi de me présenter brièvement, NOINAIN Jonathan jeune homme de 25 ans habitant près de Bordeaux.



J'ai obtenu mon bts en 2012 et depuis ce jour je travaille au sein d'une société de mécanique de précision j'ai débuté en temps que simple opérateur sur fraiseuse CN pour finir actuellement régleur opérateur sur machine electoerosion "robofil ".



Grâce à cette première expérience j'ai tiré rigueur, organisation, esprit d'initiative. De se faite mon objectif et de pourvoir et toujours évoluer en intégrant une infrastructure de plus grande envergure et de monter dans la hiérarchie de celle-ci.



Espérant que mon profil retient votre attention, je me tiens à votre entier disposition.



Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Rigoureux

Motivé

Organisation

Esprit d'initiative