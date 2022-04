Jonathan OLIVIER

Je suis Technical Account Manager chez @Nutanix



Mon background se base sur une solide expérience:

2 ans et 8 mois d'Architecture IT (Infrastructures & Systèmes) en AT pour SAFRAN Group (+CTO U-need Ouest)

4 ans d'Expertise, Technical Leader N3 Unix & N2 Storage en CDS pour SOGETI / CAPGEMINI

7 ans et demi de spécialité en Systèmes d'Information Opérationnels pour le Ministère de la Défense (Armée de Terre - 3e RMAT)



Je suis curieux, ma capacité d’adaptation rapide à un périmètre technique est un atout qui a toujours su convaincre ; je suis engagé, tenace et passionné.



Mes compétences :

Soutien AIX

Soutien HP-UX

Soutien SOLARIS

Soutien LINUX

Soutien Équipements des réseaux (CISCO/3COM/Hierch

Astreintes

VMware ESX

BladeLogic

Electronics Repair

Design d’Architecture General

Design d’Architecture Détaillé

Gestion de Projet (MOE)

Expertise Unix N3 (Clusters/Phy/Virtu/Cloud)

Expertise Stockage N2/N3 (Selon Techno)

Responsable Technique

Architecte infrastructure

Lead architecte

Architecture informatique

Chief Technology Officer

Avant vente