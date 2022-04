Jonathan ORLOWSKI

Résponsable clientèle dans une société de marketing direct et opérationnel, vous permettant de gérer vos opérations promotionnelles et/ou récurrentes pour le compte de vos clients.



Secteur : Transports - Logistique

Plate-forme logistique située dans l’Agglomération de Cergy-Pontoise nous développons deux activités dans le domaine du Marketing Opérationnel.



Nos clients sont les agences de communication et les servcices marketing des annonceurs.





Structure légère nous vous proposons de gérer vos opérations à des tarifs compétitifs, dans le respect des délais avec une qualité optimale.

Le Marketing Direct :

gestion de fichier,

mise aux normes postales,

dé- doublonnage,

personnalisation courrier ou enveloppes,

mise sous pli manuelle ou mécanique,

timbrage et dépôt Poste.



La Logistique publi-promotionnelle :

réception et stockage des articles,

fourniture emballage,

réalisation de kits,

expéditions par poste ou transporteurs,

suivi transport et débriefing opération.

Localisation : Herblay - France



Mes compétences :

Colisage

Communication

ILV

Logistic

Marketing

PLV

Routage