< Prestataire artistique et graphique depuis 2006 >

Qu'il s'agisse de décoration d'entreprise ou de graphisme publicitaire web, je bénéficie d'un large panel de compétences. Créatif, minutieux et réactif, je réponds aux projets de la manière la plus professionnelle qu'il soit.



Mes compétences :

Design

Dessin

Graphisme

Illustration

Peinture

Web

Web design