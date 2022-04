Jonathan OUZIEL

Responsable Commercial à l’International

11 ans d’expérience dans le développement international de salons pour l’univers du packaging.



Responsable Développement Europe, Amérique et Asie – Easyfairs - Artexis Group, jusqu'en avril 2018



● Organisation de Congrès-Exposition/ Evènementiel dans le domaine du Packaging : PCD (Parfums, Cosmétiques & Design et Aérosol Forum Paris, New-York et Shanghai. CA : 3.800 KE, 600 exposants. Plus de 30% de Chiffre d’affaires sur deux ans.

● Définition de l’offre commerciale au niveau mondial : mise en place des budgets et des objectifs, planification commerciale sur trois années, suivi, reporting des ventes et études de marchés.

● Gestion d’un portefeuille clients : prospection d’exposants potentiels (Plus de 1.000 exposants potentiels) et fidélisation clientèle (Plus de 85% des exposants reviennent chaque année sur l’autre).

● Commercialisation des stands, vente d’espaces publicitaires (catalogues, site Web etc.)

● Gestion et encadrement d’une équipe de deux personnes du service commercial



Mes compétences :

Commercial

Communication

Conseil

Cosmétique

Distribution

Emballage

Evénementiel

Fidélisation

Loisirs

Marketing

Négociation

Packaging

Stratégie

Textile

Tourisme

Vente