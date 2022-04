Jonathan OYER

Savoir faire

. Domaines fonctionnels : Encaissement, Référentiel Client, Fidélité Client, Distribution spécialisée

. Fonctions : Chef de projet Orga/métier, Chef de projet IT, Assistant MOA, Concepteur et développeur Java/J2EE



Compétences fonctionnelles

. Chef de projet Orga : Mise en place et organisation de projet, Reporting et communication, Gestion de recette

. Assistant MOA : Recueil de besoins, Modélisation, Rédaction de spécifications,

. CPI : Pilotage, Reporting, Chiffrage, Planification



Compétences techniques

. Langages de développement : Java J2EE, JSP, Servlet, EJB, Webservices, HTML, CSS, Javascript, XML/XSLT, PHP, C, C++, Perl

. SGBD : Oracle, MySQL, Postgres

. Systèmes d’exploitation : Windows, Linux

. Gestionnaire de version : CVS, Subversion

. Serveurs Application/Web : J2EE (Tomcat, JBoss, Apache)

. Framework : Bea Portal, Struts

. IDE : Eclipse, Workshop

. Méthodes et outils de modélisation : UML, Merise, PowerAMC

. Automatisation de tâche : Maven, Ant

. Outils de tests : Fitnesse, TestLink

. Outils de suivi d’anomalies logicielles : Mantis



Formations

Diplôme Master Professionnel Ingénierie Logicielle pour l’Internet 2006

Niveau anglais écrit, lu : bon compréhension orale : bon parlé : moyen



Mes compétences :

Gestion de projet