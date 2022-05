Pierre FOSSE

Consultant indépendant / freelance, intervenant dans les domaines de la grande distribution, la banque, l'assurance, la protection sociale, pour des missions de conseil en organisation autour des problématiques SI et organisation du travail.



Assistance à Maîtrise d'Ouvrage et interlocution avec MOE/MOA, j'interviens pour la coordination et le pilotage de projets informatiques à dominante fonctionnelle et utilisateurs. Cela peut se traduire sur des missions de pilotage de projet, élaboration de cahier des charges, ainsi que pour les phase de recette et de spécifications autour d'outils informatiques, voire étude de choix d'outils.



Conseil, pilotage et reporting dans des missions de diagnostic organisationnel, management par processus (BPM), rédaction de dictionnaires d'activité, cartographie et modélisation de processus, préconisation de réorganisation et accompagnement, ainsi que la rédaction de procédures métiers sont autant de domaines d'intervention possibles.



Conduite du changement en lien avec les modifications d'organisation, accompagnement des responsables, managers ainsi que des équipes opérationnelles;

Ingénierie de formation : conception des modules de formation, mise en place, logistique et déroulement des sessions de formation en vue de la nouvelle organisation, ou pour l'appropriation d'outils informatiques.

Formateur à des méthodes de résolution de conflits, techniques d'animation de réunion, prise de parole et bases de PNL.



Mes compétences :

Cadrage, cahier des charges, spécifications foncti

Formateur certifié

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Pilotage de migrations informatique

Accompagnement du changement, change management

Gestion de projet

Testing, stratégie de test, outillage, méthodes

Communication Visuelle

Facilitation Graphique

Ingénierie pédagogique