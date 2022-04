Cyril LAKECH

Développeur agile passionné autant intéressé par l'expérience utilisateur que par les défis technologiques ou l'organisation de l'entreprise.



Adepte du partage, j'organise les évènements Ch'ti JUG depuis 6 ans et j'anime la communauté des développeurs chez ADEO et ailleurs.



Je partage avec les autres en proposant des conférences aux évènements Devoxx France, Ch'ti JUG, Codeurs en Seine etc. régulièrement.



Après plusieurs années en tant que Tech Lead pour un projet majeur sur des problématiques diverses (API REST, BigData, UX, Web...), je suis en quête d'un nouveau projet important pour son entreprise.



Je souhaite continuer à pratiquer mon métier de développeur tout en m'impliquant dans toutes les autres facettes du projet. Je ne souhaite pas quitter la technique pour faire de la gestion de projet.