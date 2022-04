Nordine BOUCHABOUN

Au sein de la Fabrique Digitale de la Direction du Numérique, ma mission principale s'articule autour de deux axes principaux :



1) Animer des tribus de Products Owners, Scrum Masters, Chefs de Projets ou DevOps spécialisés dans le domaine du digital. Via du coaching et de l'animation de communautés, l'objectif est de faire gagner en maturité et en agilité les équipes, de les décloisonner, d'encourager le partage des connaissances (méthode SCRUM, KANBAN...) et des bonnes pratiques (lean canvas...) et ainsi contribuer à optimiser le MVP (Minimum Viable Product) pour satisfaire nos clients.



2) Construire un LAB afin d'expérimenter/tester les solutions innovantes ou les nouveaux concepts.



Mon périmètre transverse couvre l'ensemble des métiers du groupe : Assurance de Personnes (Santé, Prévoyance), Retraite Complémentaire, Activités Sociales, Epargne, Activités Internationales. Tous les marchés B2B et B2C (10 millions de personnes protégées et 700 000 entreprises) sont concernés.



Après plusieurs années de management de projets NTIC au sein de la DSI, j'ai pu acquérir une expertise dans les activités suivantes :

- Développement de compétences et de carrières (Missions, plan de formations & Coaching, Recrutements…).

- Co-construction de la trajectoire de transformation digitale (Schéma directeur, stratégie, objectifs...)

- Organisation et Pilotage d'un portefeuille de projets digitaux (Budget/Coût, Qualité, Délais, Plan de charges, Risques, Méthodes Agiles…).

- Gestion de la relation fournisseurs (appel d’offres, négociations, achats logiciels et prestations forfaits/régies…).



J'ai également en charge d'autres missions :

- Membre d'un réseau apprenant interne Expérience Client (Accessibilité et Orientation Client, Collaboratif/Participatif, Lean StartUp, Design Thinking, Open Innovation, POC...).

- Social Angel : Accompagnement des entrepreneurs, porteurs de projets innovants via notre incubateur dans la Silver économie.



Mes compétences :

Responsable

PLANISWARE

Application Androïd

RSE

Management

Intranet

Internet

Gestion relation fournisseurs

Ms project

Agile Development

Extranet

Web 2.0

Planification

CMMI

Application IPhone

Liferay

Horus

Direction de projet

Chef de projet

CRM

Joomla

E business

Décisionnel

E commerce

Lotus notes

ARCHITECTURE FONCTIONNELLE

Excel

Outlook

Modélisation UML

SOA

Merise

Appel d'offres

Word

CMS

Powerpoint

Négociation commerciale

Portail collaboratif

MEGA

Clémentine IBM (ex SPSS)

Alfresco

Gestion de projet