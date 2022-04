Jonathan PALUMBO

Confirmé / Expert :



Langages: HTML et HTML 5, XML, CSS 2 et CSS 3

Frameworks: Code Igniter, Fluxible, BlueprintCSS

CMS, App. & Lib.: Expression Engine 1 et 2, Wordpress, OpenCart, Zoombox

Environnement : Windows, Architecture MVC, Wamp

Logiciels: Photoshop, Illustrator (conception, retouche et découpe), Notepad++, swishmax, The Gimp, Filezilla, Eclipse

Autres : Montage vidéo (Picasa, After Effect), Réseau, Référencement, création lecteur mp3 flash, gestion de streaming…



Intermédiaire :



Langages: Javascript, C, C++, PHP, MYSQL

Frameworks: Zend, Jquery et Jquery UI, Smarty

CMS, App. & Lib.: MojoMotor, Concrete5, Joomla, Drupal

Environnement : Linux, Système de versionning (Git)

Autres : Méthodologie AGILE (Scrum, Extrême programming)



Mes compétences :

Javascript

jQuery

HTML

Web

PHP

CSS

Shell