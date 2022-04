Mustafa DIDAOUI

Nous aidons à recruter tous types de profils IT et DIGITAL à des tarifs très attractifs.

Je recherche activement un James bond Développeur Back end

Environnement

Vous allez intégrer une Start up spécialisée dans la fidélisation commerciale. Vous serez épaulé par une dream team de 5 développeurs (certains sur IOS et Android) d’autres sur le back end.

Votre mission, M ou Mme Bond, sera de travailler sur une application géniale de fidélisation client planchant ainsi sur des problématiques de forte disponibilité et de forte volumétrie.

Votre terrain de jeu sera le plein cœur de Paris avec des voies de sorties très proches.

Financièrement, nous sommes soutenus par un consortium d’investisseurs qui croit à notre expansion et qui n’a pas de doute :

« Un jour notre appli sera un must have dans son smartphone et ce jour est proche »

Votre profil

Agent secret ayant roulé sa bosse (7 ans minimum), autodidacte en puissance, l’univers du développement back end reste votre univers favori. Vous n’avez pas peur de maintenir un gros schéma relationnel sur des bases de données internes notamment sur du MONGO REDIS ou POSTGRES.

Les problématiques de fortes volumétrie et de fort trafic sont un hobby.

Nous ne sommes pas attachés aux technologies mais les munitions telles que PHP, RUB, PYTHON ou JAVA sont très appréciées.

En échange nous offrons :

Une excellente rémunération.

Une intégration dans une vraie ambiance start up avec un vrai team building

Homme de l’ombre, un jour vous pourrez dire :

« Tu vois cette appli que tout le monde utilise, c’est moi qui ai participé à son émergence et son expansion. »

