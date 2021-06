David CRAFF

J'ai découvert Internet à ses débuts, Google n'existait pas, Firefox non plus. Prenant mon courage à deux mains, j'ai créé ma première page Internet, avec le bloc note de Windows et un guide trouvé sur la toile.



Depuis ce jour je n'ai plus lâché cet immense monde !



Autodidacte, je me suis perfectionné en code HTML & CSS, référencement naturel, Photoshop, Dreamweaver, l'utilisation de plateforme tel que WordPress, X-Cart, OS Commerce...



Les différentes navigateurs ne me font pas peur, j'arrive à obtenir ce que je veux d'eux, d'une manière ou d'une autre.



Autonome, créatif, curieux, capable de prise d'initiative, je suis un passionné d'Internet et du e-commerce...



Mes compétences :

HTML

Responsive design

SEO

Javascript

Webmaster

Intégration web

Wordpress

HTML 5

CSS 3

Git