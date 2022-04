Jonathan PAPAMA

Curieux et motivé, comme le démontre mon cursus diversifié je suis prêt à étudier toute opportunité professionnelle. Cette particularité me permet de m'adapter aisément au fonctionnement d'une entreprise mais également au marché de l'emploi.

Dans cet optique, j'ai décidé de me former en alternance dans le domaine de la qualité Sécurité Environnement.



Diplômé d'un Master QSE depuis Juillet 2014, je recherche aujourd'hui un emploi dans ce secteur d'activité.



Mes compétences :

Designer

Normes Qualité

Audit qualité

Analyse environnementale

Sécurité au travail