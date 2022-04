Bonjour,



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le domaine du sav, chauffeur vl et coursier. Les autres domaines sont aussi possible avec une formation car débutant ou remise à niveau je pense est nécessaire.



Je cherche aussi dans le domaine d'opérateur G.E.D. gestion électronique de documents.



Le domaine de la communication et marketing m'intéresse mais je suis là aussi débutant et sans diplôme.

J'ai appliqué en tant que président/ webmaster dans le passé (voir mon cv) des techniques de communication et marketing du commerce.



Si formation je suis preneur.



Auxiliaire de vie ne m'intéresse pas, tout comme les métiers à charges lourdes.



Voici mon cv en ligne :

http://www.doyoubuzz.com/jonathan-pavan



Les périodes d’absences de travail sont du aux portes fermées.



Je reste à votre disposition, Mesdames, Messieurs, les recruteurs pour vous rencontrer.



Cordialement,



Jonathan PAVAN