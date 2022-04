Jonathan PEARSON

Je suis consultant trilingue en gestion de projets. Je suis formé à l’utilisation de Prince 2, PMI et CMMI. Je gère depuis 10 ans des projets d’une valeur de plusieurs millions de dollars durant tout leur cycle de vie dans divers secteurs industriels d’Europe continentale. J’ai un talent naturel pour la mise en place de méthodologies de projets, de processus et de bureaux de gestion de projets (PMO).



Mes Points Forts:



La solution en point de mire:

10 ans d’expérience dans le domaine de la gestion de projets, des projets menés à bien du début jusqu’à la fin dans de grandes et moyennes entreprises.



Une capacité à comprendre les besoins des entreprises, de fond en comble, quelle que soit leur nature et leur taille :

j’ai offert mes services de gestion de projets à une large gamme d’entreprises opérant dans des secteurs aussi divers que les services financiers et bancaires, le secteur médical, l’aérospatial, les télécommunications, l’énergie et le tourisme.



Un sens aigu des affaires:

j’ai mené à bien de nombreux projets en utilisant des techniques de gestion de projets établies. Ces techniques basées sur la planification, la direction et l’aboutissement, incorporent la gestion des risques et des problèmes, la maîtrise du contenu et des changements, les révisions des processus d’entrée OGC, l’assurance qualité et la maîtrise des budgets et des ressources à travers la réalisation de bénéfices.



Anglais, Français et Allemand courant:

Les postes que j’ai occupés m’ont amené à travailler en France, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, aux Pays Bas et au Danemark et j’ai été responsable d’équipes informatique délocalisées basées en Inde, en Israël et aux Etats-Unis.



Mes plus Belles Réussites:



Mise en place de bureaux de gestion de projets (PMO) “ à partir de rien”

Mise en place et consolidation de nouveaux processus

Création d’un “centre d’excellence” de gestion de projets

Accompagnement et coaching de personnel travaillant sur des projets, des utilisateurs finaux aux cadres supérieurs

J’ai réussi à raccourcir l’échéance du projet de 30% et il a coûté 20% moins cher que prévu.



Lancement de gestion de “Portefeuilles”

Développement et mise en place de critères de sélection de projets

Mise en œuvre d’un nouveau système de publication de bilans et d’indicateur de performance des portefeuilles

Assurance de la mise en place de “pratiques d’excellence” de gestion de projets

Un portefeuille équilibré et une compétence accrue afin d’assurer la mise en place des “bons” projets et de ‘’la bonne manière’’.



Gestion de projets de transformation d’entreprise

Coordination d’une stratégie de déploiement



SAP R/3 vers 23 pays

Convergence des processus

Réduction des frais d’exploitation annuels de 500 000 dollars

Développement d’un alignement complet des changements et processus

Réduction du turnover du personnel et augmentation de l’efficacité et de la productivité



Sauvetage de Projets

Mise en place d’un système de gestion de commandes et d’entrepôt après trois essais ratés de l’entreprise.

Taux de retour de la base clients (repeat business) sécurisé à 1 million de dollars par an



Mise en place “d’un outil de gestion de projet”

Gestion du développement et de l’adaptation d’un outil de gestion de projet clef en main

Coaching et formation de plus de 50 gestionnaires de projets et de 500 utilisateurs finaux

Meilleure demande et répartition des ressources, gestion optimisée des flux de trésorerie et des dépenses et dotation d’un système de publication de bilans clair et concis.



Harmonisation des Processus (pour cause de fusion, de rachats, etc…)

Mise en place d’une stratégie d’intégration

Mise en place d’un plan d’action afin de faire évoluer les infrastructures et applications informatique en prenant en compte la situation actuelle et les besoins futurs de l’entreprise

Elaborer et mener à bien le concept de migration

Augmentation de la gamme de produits et de service pour toucher une clientèle plus large.



Mes compétences :

PMI

CMMI

Prince 2

MS Project

Chef de Projet

PMO

Planification

Pilotage de Projet