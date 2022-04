Jonathan PELTIER

Recherche un stage de chargé d'affaire / Technico-commercial CVCS



Diplôme en cours BTS « Chargé d'affaire en maintenance et exploitation climatique » et titulaire d’un BAC « Technicien d’intervention et de maintenance en conditionnement d’air » j’ai su élargir mes compétences afin d’être opérationnel tant sur le plan pratique que théorique.



Mes précédentes expériences sur site m'ont amené à intervenir sur tout type d’équipement de production de chaud/froid et de traitement d'air, des petites puissances jusqu'à celles nécessaire aux bâtiments les plus imposants.

Cette passion pour ce domaine me pousse chaque jour à évoluer et ma récemment permise d'effectuer une formation de niveau supérieur me permettant maintenant de :



-Réaliser des études en génie climatique (climatisation & chauffage)

-Réaliser le bilan thermique pour des bâtiments ou partie de bâtiment.

-Réaliser les études des équipements du local technique de production de chaleur utilisant des énergies fossiles et renouvelables.

-Réaliser des études de distribution à eau chaude et d'émission de chaleur d'installations de chauffage.

-Réaliser des études d'installations de climatisation de confort.

-Réalisation de contrat P1,P2,P3,P4,P5

-Formation régulation générale dont TREND



De nature ambitieux et réfléchi c’est avec professionnalisme et dynamisme que j’évolue dans la vie comme au travail.



Je suis aujourd'hui à la recherche je recherche un stage pour découvrir le métier de chargé d'affaire en maintenance génie climatique du 24 Juillet 2017 au 4 Aout 2017 et d'une entreprise qui me permettra d’évoluer et de mettre en pratique mes compétences.



Mes compétences :

Attestation d’aptitude à la manipulation des fluid

Électrique B1V BR

Pack OFFICE