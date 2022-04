Jonathan PEN

Etudiant en dernière année d'école d'ingénieurs, à l'IFMA, spécialisé dans le domaine des structures, et plus spécifiquement des structures en aéronautique à travers mes différentes expériences professionnelles.

Après une année de stage à l'étranger divisée en deux semestres; Le premier dans une entreprise espagnole à proximité de Madrid et le second dans une université américaine au sein du département Mechanical and Aerospace Engineering, je suis désormais en stage de fin d'étude au sein de la Direction Technique de Latécoère.

Je suis à la recherche d'un premier emploi à partir d'octobre 2015 en tant qu'ingénieur généraliste en mécanique, étude de structures.



I am a final-year student in a French mechanical engineering school, studying for an Engineering Diploma specialized in mechanics of aerostructures.

After an international year of internship (one semester in an aeronautical Spanish company, the second one in a US university in Mechanical and Aerospace Engineering department),

I am currently doing my 6 months Final Year Project and seeking a placement in an aeronautical or aerospace company as Stress Engineer for my first job from October 2015.



Mes compétences :

Ansys

CAO

Nastran

FEMAP

C++

Microsoft Office

ISAMI

Patran

Ansys workbench

MATLAB

Hypermesh

Abaqus

Catia V5